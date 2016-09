IG – »Ni gorelo na enem koncu, gorelo je vse. Zato sem prepričan, da je bil požig. Nekdo je to polil z bencinom in zažgal,« pravi Slavko Pavlič, ko hodi po kmetijskem posestvu v vasi Brest. Na mestu, kjer je pred dnevi še stalo gospodarsko poslopje, štrlijo le podporni betonski stebri, iz požgane slame na tleh se še vedno kadi. Za steno, kjer je na tleh še nekaj zoglenenih tramov, je še videti ogenj.

Toda prava grozljivka se je dogajala v nedeljo ponoči. Ogromen ogenj je požrl nekoč veliko gospodarsko poslopje, ki je merilo 60 krat deset metrov. »Lani smo ga obnovili,« razloži Slavko Pavlič. V njem so imeli letošnjo košnjo, to je 500 bal, ki so bile razdeljene po sklopih: bale za krave, bale za konje, pa spet za krave... vmes pa je bila parkirana kmetijska mehanizacija: trosilec, cisterna, kombajn, dve nakladalni prikolici. Večina teh strojev je uničenih, saj so gasilci reševali, kar se je dalo, a so prišli prepozno. »Vse je bilo v ognju,« pravi Pavlič.

