Nekdanji slovenski reprezentant obsojen

MURSKA SOBOTA – Na okrožnem sodišču v Murski Soboti so danes na sedem mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo dveh let zaradi kaznivega dejanja goljufije obsodili nekdanjo predsednico nogometašev Mure 05 Natašo Horvat Barič in nekdanjega kapetana te ekipe Fabijana Cipota.

Od dobitnika evropske igre na srečo sta si obsojena namreč leta 2013 izposodila 35.000 evrov in jih vložila v klub, denarja pa nista vrnila.

Tako imenovani milijonar bi moral dobiti denar vrnjen, ko bi klub prodal perspektivnega igralca Matica Maruška. Vendar je Mura 05 izpadla iz prve lige, zaradi dolgov kluba pa je igralec Muro 05 zapustil in na Slovaško odšel kot prost nogometaš brez odškodnine, tako da zanj klub ni dobil ničesar in denarja niso vrnili.

Za priznanje krivde pogojne kazni

Tožilstvo je obtoženima v zameno za priznanje krivde ponudilo pogojne kazni, Horvat Baričevi deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let in nekdanjemu reprezentantu Slovenije Cipotu pet mesecev s preizkusno dobo enega leta, vendar goljufije nista priznala.

Horvat Baričeva je vodila nogometaše pol leta, vodstvo je prevzela decembra 2012, ko je propadel načrt njenega predhodnika Miroslava Topića pri reševanju kluba.

Topić je v zameno za milejšo kazen s tožilstvom že prej podpisal sporazum o priznanju krivde in bil tako obsojen na 27 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let.

Pri tem je priznal, da je med vodenjem Nogometnega društva Mura 05 storil kazniva dejanja oškodovanja upnikov, poslovno goljufijo, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, kršitev temeljnih pravic delavcev ter zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, skupno oškodovanje pri tem naj bi bilo okoli 360.000 evrov.

Tožba še čaka

Na soboškem sodišču pa še vedno čaka tožba komunale soboške občine proti Nogometni šoli Mura, ki je bila naslednica propadlega Športnega društva nogometne šole Mura 05 in Nogometnega društva Mura 05. Komunala terja plačilo 198.000 evrov od 250.000 evrov posojila, ki ga je maja 2012 posodila soboškim nogometašem, a ga do danes niso vrnili, čeprav bi ga morali v dvanajstih mesecih.