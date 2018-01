Nekaterim ni usojen vstop v Slovenijo

OBREŽJE – Policisti PMP Obrežje so imeli med vikendom veliko dela. Mejni prehod je prečkalo ogromno ljudi – okoli 160.000. Zasegli so dva avtomobila, šest ponarejenih dokumentov, 100 prepovedanih pirotehničnih izdelkov in gumijevko. Obravnavali so šest kaznivih dejanj ponarejanja listin in prikrivanja, 55 zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu, in sicer 46 za osebe, šest za listine in tri za vozila.

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so 23 osebam zavrnili vstop (10 državljanom Makedonije, osmim državljanom BiH, dvema državljanoma Turčije in po enemu državljanu Albanije in Iraka). Izrekli so še 13 glob zaradi kršitev določil zakona o tujcih, zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o nadzoru državne meje in zakona o cestninjenju.