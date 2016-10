Nekaj tednov za znakom še radar

KRANJ – Konec poletja so po gorenjski metropoli začeli postavljati ohišja za stacionarne radarje. Kaj kmalu se je pokazalo, da je nova naprava za merjenje hitrosti trn v peti nekaterih Kranjčanov, saj je bil radar že po nekaj dneh delovanja popackan z belo barvo. Zdaj so nas zanimale še nekatere podrobnosti, povezane z nakupom in namestitvijo radarjev v Kranju.



Koliko denarja je torej kranjska občina namenila za nakup radarskih ohišij in za najem radarja? Na občini so pojasnili, da so za štiri ohišja porabili nekaj več kot 22.000 evrov občinskega denarja. Prišteti je treba še strošek najema radarja, ki se bo – kot je razumeti – selil iz enega ohišja v drugo. Za štirimesečno uporabo radarja bo kranjska občina plačala skoraj 10.000 evrov. In kje po mestu bodo nameščena ohišja? Predvidoma bodo radarji lovili prehitre v bližini treh osnovnih šol (Franceta Prešerna, Mavčiče in Žabnica), medtem ko so prvo ohišje že postavili na Cesto Staneta Žagarja. Ta trenutno meri hitrost »za statistične namene«. Ko so na kranjski občini meščanom sporočali o namestitvi prvega radarja, so kar nekako pozabili dodati, da na omenjeni cesti komaj od nedavnega velja nova omejitev hitrosti. Cesta, ki od bazena vodi proti policiji, je šele to poletje dobila znake, na katerih je zapisana številka 40, prej je bila vrsto let omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro.



Zanimivo je tudi, da je bil eden od novih znakov sprva skrit za oglasnimi panoji, nameščenimi tik ob cesti. Ko smo na občino poslali vprašanja, zakaj je tako nerodno postavljen in zato skorajda neopazen, se je znak le dan pozneje premaknil za kakšnih deset metrov proti mestu. Žal pa zdaj ta potujoči znak iz avtomobila ni nič bolj viden – kvečjemu nasprotno.