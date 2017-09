Nehali so ga preganjati zaradi trave

KRŠKO, LJUBLJANA – Tri leta za tem, ko je policist ob brežiški knjižnici zalotil mladoletnega gimnazijca Mateja in njegovega prijatelja, ki sta vlekla travo, ki naj bi jo kupila od Jana Končine, so si vsi oddahnili. Potem ko je bil Končina lani zaradi prodaje poldrugega grama konoplje, vredne deset evrov, obsojen na enoletno zaporno kazen, saj je že bil obsojen zaradi takih reči, poleg tega pa gre za kvalificirano obliko kaznivega dejanja, za prodajo mladoletniku, so zdaj vsi potolaženi. Mladoletnik, ki je vmes postal že polnoleten, in obtoženi Končina.

V ponovljenem sojenju je tožilstvo na glavni obravnavi obtožnico umaknilo, saj ni dokazov, da bi bil ravno Končina tisti, ki je Mateju prodal travo. Matej ga je ob bližnjem srečanju s policistom, ko je priznal, da je trava njegova, potunkal in povedal, da je drogo kupil pri njem. Na sodišču pa je trdil, da Končine ne pozna, da ga prvič vidi, džojnt pa naj bi kupil od močnejšega visokoraslega dolgolasega fanta, ki se potika ob brežiški gimnaziji in ponuja tovrstno robo. Kako mu je ime, kako se piše, od kod je in kakšna je njegova telefonska številka, nima pojma, ampak občasno, ko se srečata, pri njem kaj malega nabavi. In Matej, ki so ga doma učili, da ne sme lagati, kaditi pa tudi ne, je imel, glej ga, zlomka, v telefonskem imeniku številko Končine.

»Ta človek, ki mi je prodal travo, mi je dal telefonsko številko Jana Končine in mi rekel, da če me bodo dobili policaji, naj povem, da sem kupil od njega,« je na sodišču tvezil Matej, ki mu je žal, da je Končini povzročil težave in ga spravil na sodišče. No, zdaj je tožilstvo obtožbo umaknilo in vsi so si oddahnili. Do morebitne nove epizode.