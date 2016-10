Negodovala, da je na posnetku igrala opico

LJUBLJANA – »Dve uri ste me matrali zaradi čiste teme,« se je ob ogledu šestih videoposnetkov rekonstrukcije dogodka iz 15. septembra 2014 pritoževala upokojena tožilka Jožica Boljte Brus. Takrat je na dvorišče njene hiše priletela vojaška ročna bomba M-52, ki jo je odvrgel 29-letni Ljubljančan Matevž Zajc. »Dve uri sem igrala opico v vetrolovu,« je k pripombam, da se na nočnem posnetku vidi le silhueto osebe, pa še to le, da se premika, dodala Boljte Brusova. Hkrati je zanikala, da bi po vetrolovu hodila levo in desno, saj, kot je pojasnila, ni niti mogla zaradi njenega psa, ki je ležal na tleh. »Bilo je le stvar minute, da sem stopila ven in šla nazaj v hišo,« je še povedala in izpostavila, da je v hiši sedela v čisti temi. S posnetki ni bila zadovoljna niti tožilka Maja Ulčar, saj, kot je povedala, ne odražajo realne slike dogajanja. Zagovornik obtoženega Tibor Gregl se s tem ni strinjal in je v nadaljevanju nasprotoval predlogu tožilstva in oškodovanke, upokojene tožilke, da posnetke pogledajo znova, saj je bilo že prvič jasno, da se čez premično ograjo ne vidi nič.



Kot izhaja iz obtožnice, je 15. septembra okoli 22.30 Zajc, ko je prišel pred hišo Boljte Brusove, čez ograjo na dvorišče vrgel vojaško ročno bombo, pri tem je po prepričanju tožilstva vedel, da je za priprtimi vrati v vetrolovu upokojena tožilka. Lahko bi jo videl skozi razsvetljeno okno vetrolova, saj je bila zunaj tema, v vetrolovu pa je gorela luč. Skratka, Zajc naj bi ji želel vzeti življenje, zaradi česar ga je tožilstvo obtožilo poskusa uboja.



Na prvem sojenju so ga spoznali za krivega, a je sodbo v tem delu in tudi kar se tiče povzročitve splošne nevarnosti, višje sodišče razveljavilo. Novi petčlanski senat, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Barbara Črešnar Debeljak, mora razjasniti vprašanja o prebojni in rušilni moči bombe, in sicer ali bi njeni delci lahko prebili vhodna vrata vetrolova in ohranili takšno moč, da bi ubili tožilko, ki je v času napada v vetrolovu sedela in kadila. Hkrati bo moralo ugotoviti, ali bi zaradi rušilne moči lahko bila ogrožena življenja tožilkinih družinskih članov in sosedov.



Sodni izvedenec za balistiko Franc Sablič je povedal, da bomba nima rušilnega učinka in da učinek ni odvisen od načina metanja, ampak izključno od tega, kam prileti in kako daleč od kraja eksplozije so ljudje. Od kod jo je Zajc (za napad se je že nekajkrat opravičil in zatrjeval, da je želel upokojeno tožilko le prestrašiti, nikakor pa je ne ubiti) vrgel, Sablič ni mogel ugotoviti. Sojenje se bo najverjetneje z zaključnimi besedami nadaljevalo 26. septembra.