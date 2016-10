LOGATEC – Ob 16.00 so ob stari cesti Vrhnika–Logatec pred industrijsko cono Logatec mimoidoči opazili negibnega kolesarja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Poleg reševalcev in policije so bili aktivirani tudi gasilci PGD Dolnji Logatec, ki so nudili pomoč reševalcem pri oživljanju, vendar je kolesar kljub posredovanju reševalcev je umrl.