Nedeljsko kosilo je šlo k vragu in vzelo še kuhinjo

KAMNIK – Ljubljanski policisti so bili v nedeljo okoli 12.30 obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v okolici Kamnika. Intervenirali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so opravili ogled kraja in zbrali obvestila.

Zagorelo je v kuhinji zaradi pregretja olja na štedilniku, požar pa se je razširil po celotni kuhinji in jedilnici. Dve osebi sta bili zaradi vdihavanja dima odpeljani z reševalnim vozilom. V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.