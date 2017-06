Ne vozite opiti!

KRANJ – Kranjski policisti so v sredo izločili iz prometa več voznikov pod vplivom alkohola. Vožnja enega izmed njih je bila prijavljena dopoldne na 113. Proti Škofji Loki je vozil nevarno in nezanesljivo. Ugotovili so, da je pod vplivom alkohola (0,4 mg/l).

Pri drugem vozniku, ki so ga ustavili v sredo zvečer v Selcih, je bilo v litru izdihanega zraka 1,05 miligrama alkohola. Povzročil je prometno nesrečo, ker je vozil po nasprotnem pasu in zaradi tega trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil.

Policisti so zaradi alkoholiziranosti vožnjo prepovedali še petim voznikom. Proti vsem se sedaj vodijo postopki.