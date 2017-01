Ne spuščajte tujcev v stanovanje

JESENICE – Neznana ženska je včeraj dopoldne v stanovanjskem bloku na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah vstopila v stanovanje starejše ženske in ji začela ponujati različne stvari. Ker pri prodaji ni imela uspeha, je stanovalko nato prosila še za kozarec vode in ji zaradi njene nepozornosti tedaj s police odtujila denar.

Tatica je stara okoli 50 let, visoka približno 160 cm, temnejše polti in kratko pristriženih temno rjavih las. Oblečena je bila v daljšo sivo bundo in črne škornje.