Ne samo mladoletnik, še zrela ženska jih je dobila po prstih

METLIKA – Metliški policisti so v petek zvečer v okolici Metlike v postopku 15-letniku zasegli 300 kosov prepovedanih petard (t. i. piratk). Zaradi kršitev zakona o orožju in pirotehničnih izdelkih bodo uvedli postopek o prekršku, se pogovorili s starši, postopek pa bodo uvedli tudi za 35-letnico, ki mu je petarde prodala, so sporočili iz PU Novo mesto.