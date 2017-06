Ne izuči je: toliko droge so našli pri žalski preprodajalki

ŽALEC – Celjski policisti poročajo, da so kriminalisti in policisti PU Celje v preteklih dneh v Žalcu stopili na prste 33-letni preprodajalki droge.

Odvisniku od prepovedanih drog so zasegli 10 gramov prepovedane droge heroin in ugotovili, da jo je kupil od preprodajalke, 33-letne ženske iz okolice Žalca. Policisti so ji še isti dan odvzeli prostost in na podlagi odredbe celjskega okrožnega sodišča pri njej opravili hišno preiskavo.

Zasegli so 50 gramov prepovedane droge heroin in več pripomočkov za njegovo nadaljnjo preprodajo.

Ker gre za povratno storilko kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo prepovedanih drog, so jo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki ji je odredil pripor.