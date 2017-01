Ne cesti je pokalo: slabše vozne razmere in še alkohol

KRANJ – Gorenjski policisti so ob koncu tedna obravnavali več prometnih nesreč, pretežno zaradi slabih voznih razmer, v treh primerih pa tudi zaradi alkohola. Zaradi slabših voznih razmer so se nesreče zgodile v Dragi, na Bledu, v Škofji Loki, Kranju, Šenčurju, na Ljubelju, v Bukovici in dvakrat na avtocesti, zaradi alkohola pa v petek zvečer, ko so bile ceste še zasnežene, v Škofji Loki in na avtocesti pri Naklem.

Pod vplivom alkohola je bil včeraj še en udeleženec nesreče v Kranju. Udeleženci so bili poškodovani v treh nesrečah, od tega v dveh huje. Policisti so v zadnjih treh dneh iz prometa izločili tudi več kot 10 drugih voznikov pod vplivom alkohola. Pijani so bili vozniki na območju Bleda, Kranja, Radovljice, Jesenic ter v Šenčurju in Lescah.

»Predvsem petkova statistika nesreč in dogodkov v prometu jasno kaže, da vozniki niso bili pripravljeni na slabše vozne razmere, ki so bile razlog za večino prometnih nesreč. Največ se jih je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, ko so vozniki na spolzki, zasneženi ali poledeneli cesti izgubili nadzor nad vozili. Zato opozarjamo, da zimske razmere zahtevajo drugačen in previdnejši način vožnje, tudi ko na cestah ni več snega!« opozarjajo policisti.