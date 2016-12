Ne boste verjeli, kam se je zaletel v krožišču

MURSKA SOBOTA – Včeraj so policisti v Pomurju obravnavali prometno nesrečo, kaznivo dejanje, sedem kršitev javnega reda in miru, poškodbo vozila na parkirnem prostoru in zasegli osebni avtomobil.

V Lipovcih je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v krožnem križišču trčil v prometni znak. Utrpel je lahko telesno poškodbo. Materialne škode je za 2000 evrov.