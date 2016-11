Ne boste verjeli, kakšne sadike je imela na polju 63-letnica

MURSKA SOBOTA – Policisti PP Murska Sobota in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota so na območju UE Murska Sobota v štirih primerih našli in zasegli konopljo.

V septembru so na polju 63-letne občanke našli in zasegli 22 sadik konoplje.

V oktobru in novembru pa so policisti in kriminalisti na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Murski Soboti opravili tri hišne preiskave. V dveh primerih je bilo pri 23- in 46-letnem občanu najdeno in zaseženo okrog štiri kilograme posušenih vršičkov konoplje in devet sadik, posajenih v lončku. V tretjem primeru je bilo pri 32-letnem občanu zaseženo okrog 400 gramov konoplje v paketih.

Zoper vse osumljene bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja.