Ne boste verjeli, kaj vse sta nameravali ukrasti

ZASAČILI SO JU

IZOLA – V sredo popoldne je varnostnik v eni od izolskih trgovin opazil žensko pri tatvini artiklov. Zadržal jo je do prihoda policistov.

Ti so na kraju ugotovili, da gre za ženski iz Kočevja, stari 25 in 33 let, ki sta osumljeni tatvine več različnih artiklov (krtača za lase, kodralnik, ravnalnik, sedemdelna garnitura posode, mehčalec, kozica za kavo, WC-deska ...), skupaj vrednih 300 evrov.

Kazensko ju bodo ovadili, so sporočili iz PU Koper.