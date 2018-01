Ne bo dobil 42 tisočakov

MURSKA SOBOTA – V minulem mesecu obdarovanj so se posebnega »darila« razveselili tudi na občini Dobrovnik. Prejeli so namreč sodbo, po kateri je višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani odločilo, da občini nekdanjemu tajniku občinske uprave Štefanu Korenu ni treba plačati precejšnjega zneska. Šlo je za individualni delovni spor Korena, ki je trenutno zaposlen kot podsekretar v Uradu generalne sekretarke Državnega zbora v Ljubljani, in njegovega nekdanjega delodajalca, Občine Dobrovnik, od katere je zahteval 42 tisočakov.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da Občini Dobrovnik ni treba plačati odškodnine.

Sodbo v prid občini je sicer že novembra 2016 izreklo delovno sodišče v Murski Soboti, a se je Koren pritožil, ni pa bil uspešen. Višje sodnice so namreč v celoti pritrdile sodbi prvostopenjskega sodišča, ki je tožbeni zahtevek zavrnilo in Korenu naložilo plačilo stroškov postopka. V obrazložitvi je sodnik med drugim zapisal, da je v vloženi tožbi navajal, da je kot tajnik občinske uprave opozarjal župana Marjana Kardinarja in občinski svet, da je delo v občini nezakonito. To pa da je hotel župan preprosto pomesti pod preprogo in Korena utišati. Zato naj bi mu začel nalagati časovno neizvedljive naloge in ga močno šikanirati. Takega pritiska ni več zdržal in 25. januarja 2006 je odšel na bolniško, kjer je bil skoraj mesec, med njegovo odsotnostjo pa naj bi zasebni detektiv na podlagi županovega pooblastila pregledal elektronsko pošto vseh zaposlenih, tudi Korena. S tem naj bi župan grobo posegel v njegovo zasebnost in kršil njegovo ustavno pravico, saj Koren nikoli ni dovolil vpogleda v svojo elektronsko pošto. Župan naj bi tudi po podani odpovedi še naprej blatil tožnika.

Za telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem je Koren zahteval 3000 evrov odškodnine, zaradi razžalitve dobrega imena in časti pa še dodatnih 16.000. Trpel je tudi strah, saj je čutil tiščanje v prsih, ponoči ni spal, tlačile so ga nočne more in čezmerno se je potil, za kar je zahteval še 5000 evrov. Zahteval je tudi odškodnino zaradi kršitev osebnostnih pravic v znesku 10.000 evrov in 8000 zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Glede na navedeno je tako tožnik dejansko zahteval plačilo odškodnine v skupnem znesku 42.000 evrov.

12 let je trajala pravda.

Občina Dobrovnik je v odgovoru na tožbo navajala, da je tožbeni zahtevek neutemeljen tako po temelju kot tudi po višini. Sodišče je med postopkom nato izvedlo številne dokaze in po skrbni presoji sklenilo, da zahtevek tožnika Korena ni utemeljen iz številnih dokazanih razlogov, ki jih je sodnik podrobno predstavil. S tem se je strinjal tudi senat višjega sodišča, ki je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje. Pritožbeno sodišče je sklenilo, da je Korenova pritožba neutemeljena, saj da je sodišče prve stopnje zahtevek za plačilo odškodnine utemeljeno zavrnilo.