Nazaj in v peško

RADOVLJICA, KRANJ – V Radovljici in v Kranju so policisti v sredo obravnavali prometni nesreči s poškodbami pešcev.

V Radovljici je bila v trčenju z avtomobilom poškodovana peška, ki je na prehodu za pešce prečkala cesto, v Kranju pa se je nesreča s poškodbami peške pri vzvratni vožnji avtomobila zgodila na parkirišču. Proti voznikoma avtomobilov policisti vodijo postopke.

Nesreč pešcev je bilo po podatkih tiskovnega predstavnika PU KranjBojana Kosa letos približno 50, razen redkih izjem pa so bili v teh nesrečah vsi poškodovani. Največkrat, v približno 70 odstotkih, gre za lažje poškodbe, v 20 pa so te hujše. Letos se je največ nesreč zgodilo ob ponedeljkih (7), torkih (8) in sobotah (9), v ostalih dnevih pa je število nesreč pešcev primerljivo. Kritičen je predvsem čas med 9. in 18. uro, ko je bilo obravnavanih največ nesreč z udeležbo pešcev. Približno 75 odstotkov nesreč z udeležbo pešcev se je zgodilo v naseljih.

Nepravilno ravnanje pešca kot vzrok za nesrečo je bilo ugotovljeno v približno petini obravnavanih nesreč, se pa pri policijskem delu na terenu vseeno ugotavlja, da so pešci velikokrat slabo vidni, nepozorni na promet, včasih preveč prepričani, da so jih vozniki opazili, in začnejo prečkati cesto, še preden se prepričajo, ali jih je voznik opazil, ali pa so pri zeleni luči na semaforju pozorni samo na zeleno barvo, manj pa na samo cesto in dogajanje na njej, njihovo pozornost pa zmanjšuje tudi uporaba telefonov in drugih naprav.

Tako voznike kot tudi pešce Kos opozarja, naj se izogibajo situacijam, ki bi bile lahko nevarne, in naj bodo pozorni na cesto in promet, njihova dejanja pa premišljena in pravilna.