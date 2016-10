Navsezgodaj zjutraj z avtom na streho

PODKRAJ – V petek ob 5.10 je v naselju Podkraj na cesti Arnače–Studence v občini Žalec osebno vozilo zapeljalo s cestišča na brežino in se prevrnilo na streho. Pri tem se je poškodovala ena oseba. Posredovali so gasilci PGD Velenje, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč strokovnim službam.

Poškodovana oseba je bila z reševalnim vozilom NMP Velenje prepeljana v bolnišnico v Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.