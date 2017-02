Natlačili so se v škatle

GRUŠKOVJE –V četrtek popoldne je na mejni prehod Gruškovje pripeljal voznik turškega priklopnika in policisti so se odločili, da tovornjak vzamejo pod drobnogled. Z napravo za ugotavljanje prisotnosti ogljikovega dioksida so pregledali tudi priklopnik in hitro se je pokazalo, da je plina, ki nastane pri izdihovanju, tam veliko več, kot bi ga moralo biti. Hitro so policisti ugotovili tudi, da je pletenica, na kateri je nameščena carinska zalivka, prerezana in ponovno zlepljena, zato so priklopnik odprli. Pregledali so notranjost in našli štiri Pakistance, ki so se hoteli izogniti mejni kontroli. Tujci, stari so bili med 17 in 30 leti, pri sebi niso imeli veljavnih dokumentov, skrivali pa so se v škatlah, naloženih v priklopniku. Voznika, 53-letnega Bolgara, bodo možje postave ovadili zaradi kaznivega dejanja nedovoljenega prehajanja meje ali ozemlja države.



Enako so policisti pred dnevi nelegalne prebežnike odkrili na mejnem prehodu Obrežje. Odločili so se za pregled tovornjaka s srbskimi registrskimi oznakami in tudi v tem primeru jim je v oči padla carinska pletenica, ki je bila očitno prerezana in nato znova zlepljena. Preverili so vsebnost ogljikovega dioksida v tovornem delu vozila in izkazalo se je, da je tega plina tam preveč. Ko so tovorni del odprli, so v njem res našli ljudi, in sicer štiri državljane Afganistana, ki so se tako hoteli izogniti mejni kontroli. Potem ko so z njimi opravili postopek, so vse štiri izročili hrvaškim kolegom. Še tri Afganistance so policisti v Dobovi v sredo našli skrite pod sedežem na vagonu potniškega vlaka, ki je bil iz Beograda namenjen v Zürich. Tudi njih so po opravljenem postopku vrnili nazaj na Hrvaško.