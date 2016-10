Našli večkrat pogrešanega Hadisa

SLOVENSKA BISTRICA – - S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so pogrešanega 25-letnega Hadisa O. iz Slovenske Bistrice našli živega in zdravega ter da ni bil žrtev kaznivega dejanja.

Spomnimo, Hadis je pretekli teden že bil pogrešan od srede do petka, ko se je živ in zdrav vrnil domov, je bil od sobote ponovno pogrešan.