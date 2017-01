Našli so več plastičnih posod z nevarno snovjo

LJUBLJANA – V sredo ob 11.41 je bilo na Cesti v Gorice najdenih več plastičnih posod z nevarno snovjo. Nekaj je bilo praznih, v nekaterih pa je bilo še nekaj tekočine.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje. Posode z nevarno snovjo so odstranili delavci podjetja Kemis.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.