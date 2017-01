Našli so poškodovanega in podhlajenega

KRANJSKA GORA – Ob 13.10 je na poti iz Vrat na Škrlatico na nadmorski višini 2300 metrov s poti zdrsnil planinec, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Mojstrana, zdravnik GRS Tržič in posadka s helikopterjem Slovenske vojske so poškodovanega in podhlajenega tujega planinca oskrbeli in prepeljali v SB Jesenice.