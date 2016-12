Našli so jo podhlajeno

MEŽICA – Včeraj pozno popoldne se je v Mežici izgubila starejša oseba. Pri iskanju so policiji pomagali gasilci PGD Mežica in reševalci GRS Koroške.

Najdeno osebo, ki je bila rahlo poškodovana in podhlajena, so oskrbeli reševalci ZRC Ravne na Koroškem, poroča uprava za zaščito in reševanje.