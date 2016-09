Našli so ga po glavi potolčenega

KRANJSKA GORA – Danes ob 14.57 so na poti iz koče v Krnici, občina Kranjska Gora, našli po glavi potolčenega angleškega pohodnika. Reševalci GRS Kranjska Gora so z terenskim vozilom odšli po poškodovanca in ga prepeljali v ZD Kranjska Gora, od koder je bil napoten v SB Jesenice, poroča uprava za zaščito ni reševanje.