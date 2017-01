Našli so avto prevrnjen na streho, voznik pogrešan

PODPEČ – Ob 9.40 je bilo ob cesti Črna vas–Podpeč (občina Ljubljana) v jarku opaženo na streho prevrnjeno neregistrirano osebno vozilo brez voznika.

Zaradi iztekanja motornih tekočin so posredovali gasilci GB Ljubljana ter vozilo postavili nazaj na cestišče, omejili razlivanje tekočin in onesnaženo površino posuli z vpojnimi sredstvi. O vozilu so bili obveščeni policisti, delavci cestnega podjetja KPL, ki so sanirali posledice nesreče na cestišču, in dežurna služba javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, ki bo nadzorovala morebitno onesnaženje podtalnice, poroča uprava za zaščito in reševanje.