Našli ročno bombo

OPALE – V ponedeljek ob 14.09 je bila v gozdu zunaj naselja Opale pri Žireh najdena ročna bomba.



Aktivirani so bili pripadniki DeNUS, ki so ugotovili, da gre za ročno defenzivno bombo jugoslovanske izdelave iz 2. svetovne vojne. Regijski pirotehniki so ročno bombo ustrezno zavarovali in jo do uničenja prenesli v ustrezno skladišče, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.