Našli pižamo: zabredel, nato se izgubi vsaka sled

MRTOVEC – V ponedeljek ponoči okoli pol dveh so iz Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (stanovanjska enota Mrtovec) obvestili policiste, da je njihov 53-letni varovanec v pižami samovoljno zapustil stanovanjsko enoto in odšel neznano kam. Policisti iz Sevnice, Krškega in Laškega so po poročanju višjega policijskega inšpektorja Roberta Perca skupaj z gasilci PGD Sevnica, vodniki reševalnih psov Zveze reševalnih psov Slovenije iz Brežic (ZRPC) ter Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino (KZS SIP) začeli iskalno akcijo. Našli so oblačila pogrešanega in sledi, ki vodijo k reki Savi.

Včeraj zjutraj so se aktivnostim pridružili še potapljači Podvodne reševalne službe (PRS)Vidra Krško, ki so dodatno pregledali brežino reke Save in samo strugo. Vse okoliščine in sledovi na kraju kažejo na to, da je moški zabredel v mrzlo reko Savo, nakar se je za njim izgubila vsaka sled.

Kriminalisti so opravili ogled kraja, o dogodku obvestili preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca ter glede na okoliščine in zbrana obvestila izključili možnost kaznivega dejanja.