OBREŽJE – Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je 15. oktobra popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila makedonskih registrskih tablic.

Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila in v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.