Našli mrtvega moškega s poškodovano glavo

KAMNJE – Policisti so bili v torek ob 7.37 obveščeni, da pri eni od tamkajšnjih stanovanjskih hiš v naselju Kamnje (občina Ajdovščina) na tleh leži moški, ki ne kaže znakov življenja. Policisti PP Ajdovščina in novogoriški kriminalisti so ugotovili, da je bil moški poškodovan (poškodba glave), poroča PU Nova Gorica. »Vse okoliščine in druga do sedaj ugotovljena dejstva v zvezi s preiskavo primera kažejo na nesrečo; 47-letnemu moškemu je na strehi zdrsnilo in je padel približno štiri metre na tla, kjer je poškodovan obležal. Od pristojne službe so bili na kraj nesreče napoteni tudi reševalci NMP ZD Ajdovščina. Policisti sumljivih okoliščin v zvezi s tem dogodkom niso ugotovili.«

Zdravnica je na kraju nesreče potrdila smrt moškega in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, kjer bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Policija je o primeru obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti PP Ajdovščina bodo v zvezi z omenjenim primerom podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.