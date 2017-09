Našli izgubljenega otroka

MARIBOR – Mariborski policisti so v torek ob 19.34 prejeli obvestilo, da se je v enem od mariborskih zabavnih središč izgubil 9-letni otrok, ki je avtist. Vsi razpoložljivi policisti so takoj pričeli iskati otroka, so sporočili iz PU Maribor.

Dečka so ob 19.47 s pomočjo neke Mariborčanke našli kar daleč stran od kraja, kjer se je izgubil – na Betnavski cesti. Z otrokom, ki so ga nato predali materi, je bilo vse v redu, bil je le prestrašen.