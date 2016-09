Našli dve bombi, prenevarni sta bili za prevoz

KOČEVJE – V ponedeljek okoli 17. ure so pri urejanju brežine struge reke Rinže, v bližini Kidričeve ulice, naleteli na dve ročni bombi iz obdobja II. svetovne vojne.

Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije sta ročni bombi, ki sta bili prenevarni za daljši transport, odpeljala na varen kraj zunaj naseljenega območja, kjer sta ju varno uničila.

Gasilci PGD Kočevje so varovali kraj uničenja, zagotavljali protipožarno varovanje in pirotehnikom nudili tehnično pomoč pri uničevanju.

Na kraju so bili prisotni tudi reševalci in policisti, je poročala uprava za zaščito in reševanje.