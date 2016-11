Našli cigarete in marihuano

GRUŠKOVJE – Zadnji konec tedna v novembru so bili uslužbenci finančne uprave izjemno aktivni na mejnem prehodu Gruškovje, kjer so najprej v kombiju odkrili 29 kilogramov marihuane, nato pa v osebnem avtomobilu še 148 zavojev cigaret. Marihuano je tihotapil Črnogorec, uslužbenci mobilnega oddelka Finančne uprave RS (Furs) pa so jo našli v posebej prirejenem prostoru pod sedeži, kjer se je skrivalo 29 belih ovalnih paketov, v njih pa posušeni rastlinski delci. O najdbi so obvestili policiste, ki so moškemu marihuano zasegli. Dan pozneje so delavci Fursa pod drobnogled vzeli avto s švicarskimi registrskimi oznakami. Službeni pes se je zakadil proti zadnjemu odbijaču avtomobila, ovohal je tudi pragove in prednji del avtomobila. Izkazalo se je, da je voznik te dele vozila priredil, da bi vanje stlačil čim več cigaret, natančneje, odkrili so jih kar 29.600.