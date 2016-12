Nasilnica poškodovala fasado, grozila in se lotila javnih naprav

MURSKA SOBOTA – Murskosoboški policisti so v ponedeljek obravnavali žensko zaradi nasilja v družini.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so kršiteljici izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja, poškodovanje fasade, grožnjo, poškodovanje ali uničenje javnih naprav in zatajitev.