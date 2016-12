Nasilni voznik: s pestjo nad policista, udaril je dvakrat

ILIRSKA BISTRICA – V torek okoli polnoči so imeli policisti v Ilirski Bistrici opraviti z nasilnim kršiteljem.

Z modro lučjo in zvočnim signalom so na Župančičevi ulici ustavili 49-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ilirske Bistrice. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,81 mg/l, a se voznik z rezultatom ni strinjal. Med postopkom je prišel do policistke in jo začel zmerjati, zatem pa je policista dvakrat udaril.

Policista sta kršitelja pozivala, naj preneha, vendar ukaza ni upošteval in je še nekajkrat zamahnil proti policistki. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje ter strokovni pregled.

Poleg voznika je bil v vozilu še 42-letni sopotnik, ki so mu izdali plačilni nalog, ker je izstopil iz vozila brez dovoljenja policistov, pri ugotavljanju identitete pa ni hotel takoj izročiti osebne izkaznice.

Voznika bodo kazensko ovadili.