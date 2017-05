Nasilnež nad ostarelo in invalidno mater

NOVO MESTO – Na območju Dolenjske in Bele krajine so policisti minuli konec tedna trikrat posredovali zaradi nasilja v družini. V vseh primerih so zaščitili žrtve in nasilnežem izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ovadili jih bodo zaradi nasilja v družini.

V enem primeru je nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad ostarelo in invalidno materjo, v drugem primeru se je nasilnež znesel nad svojo partnerico, v tretjem primeru pa so policisti z ukrepom prepovedi približevanja zaščitili otroka, nad katerim je psihično nasilje izvajal oče.

V vseh primerih so policisti o izrečenem ukrepu obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa, so sporočili iz PU Novo mesto.