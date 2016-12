Nasilnež na delu

VELENJE – V četrtkovih popoldanskih urah so na Kardeljevem trgu v Velenju obravnavali vlom v kletne prostore stanovanjskega bloka.

Neznanec je nasilno odstranil ključavnico obešanko in iz notranjosti kleti odtujil otroške sani in manjšo količino različnih pijač, so sporočili iz PU Celje.