Nasilnemu navijaču grozi zapor

MARIBOR – Kaj vse so počeli navijači na nedavni nogometni tekmi v Ljudskem vrtu , smo že poročali, zdaj pa je mariborska policija sporočila, da so navijača, ki naj bi fizično napadel policista, danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Gre za ruskega navijača, ki je policista napadel in ga lažje poškodoval. »Med interveniranjem policistov zaradi huje ogroženega javnega reda, splošne varnosti in nevarnosti za premoženje je navijač policista napadel s hrbtne strani. Pri tem je policista udaril v glavo in ga poškodoval po obrazu. Policista so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpel lažje telesne poškodbe,« so danes zapisali policisti.

Ruskega navijača so po tekmi prijeli ob izhodu iz stadiona in ga pridržali ter ovadili. Danes je obiskal preiskovalnega sodnika, za svoje dejanje pa mu grozi od šest mesecev do pet let zaporne kazni.