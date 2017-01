Nasilje v družini, dobil prepoved približevanja

MURSKA SOBOTA – V torek so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči. V eni je bila ena oseba lažje poškodovana, v drugi pa je nastala samo materialna škoda. Obravnavani so bili še štirje primeri povoženja divjadi ter eno kaznivo dejanje in dve kršitvi javnega reda.

S področja kriminalitete so lendavski policisti obravnavali kaznivo dejanje nasilje v družini. Osumljenemu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja.

Javni red je bil kršen dvakrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili. Obravnavani sta bili tudi dve kršitvi izrečenega ukrepa o prepovedi približevanja.