Nasilje preplavilo državo: moški razbijal s palico in razgrajal pred policisti

NOVA GORICA – V soboto v večernih urah, so policisti PP Nova Gorica obravnavali kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih v enem od naselij v Občini Miren-Kostanjevica.

Policisti so na kraju ugotovili, da je javni red in mir kršil 30–letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, pri tem se je neprimerno vedel do domačih in se s teleskopsko palico znesel nad inventarjem v hiši. Kljub zakonitemu ukazu policistov naj s kršitvijo preneha, le-tega ni upošteval oz. s kršitvijo ni prenehal, prav tako se je nedostojno vedel tudi do policistov. Prav tako je obstajala nevarnost, da bo s kršitvijo nadaljeval, zato so novogoriški policisti zoper njega odredili pridržanje v policijskih prostorih na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o prekrških so mu policisti izdali plačilni nalog.

Novogoriški policisti so mu v postopku zasegli omenjeno teleskopsko palico zasegli, zoper kršitelja bo uveden hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.