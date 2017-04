Nasilen do dveh žensk, obakrat so ga kaznovali

LUCIJA – V torek zvečer v enem od lokalov v Luciji vinjeni gost ni hotel plačati pijače, zatem pa je bil nasilen do zaposlene.

Pirančanu (48) so policisti izdali plačilni nalog.

Ob 4.30 je bil v Portorožu agresiven še so državljanke Romunije in policisti so mu ponovno izdali plačilni nalog.