Nasilen do domačih, zato je dobil prepoved približevanja

NOVA GORICA – V torek so policisti v širši okolici Nove Gorice obravnavali sum storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.

Da bi zaščitili žrtve, so policisti Policijske postaje Nova Gorica 52-letniku izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja in o tem obvestili pristojne institucije – okrožno državno tožilstvo, preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in center za socialno delo.

Na podlagi zbranih obvestil in ugotovljenih dejstev bodo osumljenca kazensko ovadili.