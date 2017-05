Naši na hladno poslali povezanega z znanim balkanskim islamskim skrajnežem

KRŠKO, LJUBLJANA – Primer Senada Rašidovića, možakarja, ki je v potovalki prevažal čebulo in papriko, vmes pa še zoljo, to je ročni raketomet, ter industrijski eksploziv, se je končal z obsodbo na tri leta zapora. Na krškem sodišču je bil obsojen na 28 mesecev za rešetkami, a se je pritožil. Višje sodišče mu je dodalo še osem mesecev in tako bo v zaporu zaokrožil triletko. Njegova žena Enisa Suljić Rašidović, ki zdaj namesto njega opravlja prevoze z minibusom na relaciji Bosna–Francija in nazaj, je ves čas sojenja trdila, da je njen mož nedolžen. Jezila se je na novinarje, ki grdo pišejo o njem, ter upala, da »bodo tako natančni tudi takrat, ko se bo ta primer končal in bodo javno povedali, kdo je krivec«. No, krivec je Rašidović.



Senada Rašidovića so prijeli na mejnem prehodu Obrežje, ko je vozil svoj minibus iz Bosne proti Franciji. To je počel skoraj sleherni teden. V vozilu je prevažal ljudi, pogosto pa tudi samo prtljago, ki jo je moral dostaviti komu v Francijo. Tako je bilo tudi tistega dne, ko se je z osmimi potniki in peklensko torbo odpravil na običajno pot proti Franciji. Toda policist na mejnem prehodu Obrežje se je odločil za pregled vozila. V potovalki, katere lastnik ni potoval v avtobusu in na kateri je bila nalepljena telefonska številka prejemnika v Franciji, je bila zelenjava, predvsem čebula in paprika, le da je iz te zelenjave, ko so jo radovedni policisti malo podrobneje pregledali, kukala zelena cev. Izkazalo se je, da je zolja, pod odejo, na kateri je bila zelenjava, pa so našli še dva kilograma industrijskega eksploziva. Rašidović je trdil, da torba ni njegova. Ko bi prispel v Francijo, bi moral poklicati telefonsko številko, ki je bila nalepljena na torbi, in človek, ki bi prišel ponjo, naj bi obtoženega poznal.



Za prevoz obremenilne torbe iz Bosne v Francijo naj bi se njen lastnik z Rašidovićem dogovoril po telefonu. Osebe, ki ji prevoza torbe sploh ni zaračunal, naj sploh ne bi poznal. Prinesla jo je pač na avtobusno postajališče, s katerega je krenil obtoženi. Čeprav je Rašidović trdil, da je preveril vsebino potovalke, z roko naj bi segel z vsake strani vanjo pod odejo, ni otipal polmetrske cevi raketometa in tudi ne eksploziva.



Sodišče ni verjelo Rašidovićevim zgodbam in ga je obsodilo na zaporno kazen. V preiskavi so preverjali tudi, ali pripada vehabijskemu, to je skrajnemu islamističnemu gibanju, in ali je orožje nemara hotel uporabiti za teroristični napad. Njegova žena je na spletu obsodila take namige in dejala, da »s takimi ljudmi Senad še pijače ni nikoli spil, čeprav vsak dan pije slivovko, a mu vehabije niso za družbo«.



V Franciji, kjer sicer živi obtoženi, ni bil še v nobenem postopku, se je pa izkazalo, da so osebe, s katerimi kontaktira po telefonu, povezane s Saidom Huseinovićem, najbolj znanim balkanskim islamskim skrajnežem, ki je nekoč živel v Franciji, zdaj pa naj bi živel v Siriji oziroma naj bi ga po nekaterih informacijah tam ubili.