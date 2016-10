Našel ključ in pobral denar

LOGATEC – Policisti PP Logatec so v petek odvzeli prostost 36-letnemu moškemu iz okolice Novega mesta zaradi suma storitve kaznivega dejanja vloma v objekt, ki je bil izvršen v noči na 5. avgust letos v okolici Logatca.

Z ogledom kraja kaznivega dejanja in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je osumljeni vlomil okno objekta in vstopil v pisarno, kjer je v predalu pisalne mize našel ključ, s katerim je odklenil kovinsko blagajno in iz nje odtujil denar.

Osumljenca so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Moški je bil že večkrat obravnavan in obsojen za tovrstna kazniva dejanja, so sporočili iz PU Ljubljana.