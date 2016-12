Našel je sef in ga ukradel

RUŠE – Neznanec je v noči na ponedeljek skozi odprto okno v 1. nadstropju vstopil v gostinski lokal na območju UE Ruše. V pisarni je našel in odtujil sef, v katerem so bili gotovina in drugi vredni predmeti.

Materialna škoda znaša okoli 6000 evrov. Policisti storilca še iščejo, so sporočili iz PU Maribor.