Nasedla je in klicala na pomoč

KRANJ – V soboto ob 18.26 je na Bleiweisovi cesti voznica osebnega vozila zapeljala čez robnik in z vozilom nasedla.

Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, ki so vozilo z avtodvigalom dvignili in ga postavili nazaj na cesto, je poročala uprava za zaščito in reševanje.