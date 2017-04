Naše napovedi uresničene: ovadili reševalca, ki je zaprl pot motoristu Mihi

LJUBLJANA – Preiskava v predkazenskem postopku zaradi hude prometne nesreče na Zaloški cesti konec marca, v kateri sta po trčenju v reševalno vozilo umrla motorista, je končana.

Uresničilo se je tisto, kar smo napovedovali že par dni po nesreči : voznika reševalnega vozila so ovadili zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti. Motorist naj bi po neuradnih podatkih v križišče zapeljal s hitrostjo kar do 150 kilometrov na uro. Kmalu po nesreči so se v javnosti pojavila namigovanja o motoristovi precejšnji prekoračitvi hitrostne omejitve, kar bo na podlagi strokovnega mnenja izvedenca za prometno stroko ugotavljajo sodišče.

Prometna nesreča na Zaloški cesti v križišču s Toplarniško ulico je bila usodna za 29-letnega voznika motornega vozila Miho Tadiča in njegovo 24-letno sopotnico Barbaro Perišič. Motorju, s katerim sta se peljala naravnost skozi križišče, je pot zaprlo reševalno vozilo, ki je zavijalo levo. Pri tem se je lažje poškodoval še 25-letni potnik v reševalnem vozilu, ki sicer v času nesreče ni bilo na nujni vožnji.