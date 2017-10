Naš posiljevalec v Avstraliji

KRANJ, BRISBANE – Joža Šmit se je rodil leta 1960 v Vrbi na Gorenjskem. Če je sploh še živ, je v ponedeljek dopolnil 57 let. Njegov zadnji naslov prebivališča v domovini je v Kranju. Je na najstarejši mednarodni tiralici Slovenije, za njim je bila namreč razpisana davnega 15. novembra 2001. Šestnajst let je torej že na begu pred slovensko roko pravice.

Marsikdo bi prisegel, da so naši organi že zdavnaj obupali nad tem, da ga bodo sploh še kdaj odkrili in mu nataknili lisice. Vendar se je nedolgo tega znašel na spletni strani eumostwanted, ki so jo zagnale države članice EU, na njej pa so na voljo informacije o odmevnih mednarodno najbolj iskanih kriminalcih, ki so obtoženi ali osumljeni, da so v Evropi izvedli resna kazniva ali teroristična dejanja.

16 let ga že iščemo s tiralico.

Ob Šmitu je ob njegovih črno-belih policijskih fotografijah zapisano, da je preiskava njegovega primera v teku in da slovenskega državljana v domovini obravnavajo zaradi kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok in razpečevanja otroške pornografije.

Za pravo presenečenje pa je včeraj poskrbela avstralska zvezna policija (AFP), ki je v tamkajšnjo javnost lansirala vest, da se Gorenjec najverjetneje že dolga leta skriva pri njih. »Joze Smit aka Joza Smit ali Joseph Smit morda živi in dela v zahodni Avstraliji, Slovenija pa ga išče zaradi zlorabe otrok. AFP potrebuje informacijo, kje živi, saj je bila proti njemu julija podana zahteva za aretacijo zaradi izročitve Sloveniji.«

Pri AFP imajo podatek, da je bil Šmit leta 2014 nazadnje opažen v Melbournu, oblasti pa menijo, da kot rudar dela v zvezni državi Queensland ali v Novem Južnem Walesu.

Njegove prijatelje ali družinske člane AFP poziva, naj ji sporočijo naslov njegovega prebivališča, vsem drugim, ki bi lahko z njim prišli v stik, pa svetujejo, naj se ga izogibajo, vsekakor pa naj zavrtijo telefonsko številko avstralskih policijskih borcev proti kriminalu 1800 333 000.