Naredil alkotest, ko so mu ponudili test za mamila, je bilo konec

KOPER – V sredo popoldne so koprski policisti na Oljčni poti ustavili 40-letnika, ki je vozil neregistriran skuter, poleg tega pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V postopku so mu zasegli še tri tablete, za katere obstaja sum, da vsebujejo prepovedano drogo. Poslane bodo na analizo in ob prejemu ugotovitev sledi ustrezen ukrep.

Policisti so moškemu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,00 mg/l, zatem pa še strokovni pregled, vendar ga je odločno odklonil, prav tako je odklonil tudi hitri test za mamila. Skuter so mu zasegli, sledi pa še obdolžilni predlog.