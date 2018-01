Napihal več kot 1,00 mg/l

BUKOVICA, VIPAVA – V soboto okoli 3. ure so policisti v Bukovici ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Policisti so mu prepovedali vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Prav tako so policisti v nedeljo malo pred 2. uro v Vipavi ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je bil prav tako opit (0,81 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Tudi njemu so policisti prepovedali vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje.